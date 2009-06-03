Міліція вже отримує нагороди за мелітопольських «терористів»

Міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко нагородив трьох співробітників карного розшуку, які затримали зловмисника, підозрюваного в організації вибухів у вiддiленнi Ощадбанку у Мелітополi.

Як передає кореспондент УНІАН, вiдповiдний наказ було зачитано сьогоднi на прес-конференції у ГУ МВС у Запорiзькiй областi.

Старшого лейтенанта міліції Сергія УСАТЮКА, старшого лейтенанта міліції Дениса НОВОГРЕБЕЛЬСЬКОГО та молодшого лейтенанта міліції Романа ЛУКАНОВА нагороджено відзнаками МВС України "За безпеку народу" II ступеня.

Крім того, готується наказ про заохочення грамотою Кабінету міністрів України ще 10 співробітників міліції, які взяли безпосередню участь у розкритті цього резонансного злочину.