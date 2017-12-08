Прокуратура направила до суду справу про скоєння ДТП сином Шуфрича
Обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду по суті.
Прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо скоєння дорожньо-транспортної пригоди сином народного депутата Нестора Шуфрича - Нестором. Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook.
Читайте такожЗ'явилися нові подробиці ДТП із сином Шуфрича (фоторепортаж)«Прокуратура міста Києва затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 23-річного водія, який 26 серпня цього року вчинив ДТП на вул. Шота Руставелі, внаслідок якої травмовано пішохода», - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі зазначили, що дії правопорушника кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження").
Як повідомляв УНІАН, 26 серпня на вулиці Шота Руставелі у Києві Нестор Шуфрич-молодший, перебуваючи за кермом автомобіля марки Bentley, скоїв наїзд на 31-річного пішохода. Постраждалого з численними травмами госпіталізували.
29 серпня Шуфричу-молодшому оголосили підозру. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження").
30 серпня Шевченківський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистої поруки, не задовольнивши клопотання прокуратури про цілодобовий домашній арешт. Поручителем виступив батько Шуфрича – народний депутат.