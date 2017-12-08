Прокуратура направила до суду справу про скоєння ДТП сином Шуфрича

Прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо скоєння дорожньо-транспортної пригоди сином народного депутата Нестора Шуфрича - Нестором. Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

Читайте такожЗ'явилися нові подробиці ДТП із сином Шуфрича (фоторепортаж)«Прокуратура міста Києва затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 23-річного водія, який 26 серпня цього року вчинив ДТП на вул. Шота Руставелі, внаслідок якої травмовано пішохода», - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що дії правопорушника кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження").

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня на вулиці Шота Руставелі у Києві Нестор Шуфрич-молодший, перебуваючи за кермом автомобіля марки Bentley, скоїв наїзд на 31-річного пішохода. Постраждалого з численними травмами госпіталізували.

29 серпня Шуфричу-молодшому оголосили підозру. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження").

30 серпня Шевченківський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистої поруки, не задовольнивши клопотання прокуратури про цілодобовий домашній арешт. Поручителем виступив батько Шуфрича – народний депутат.