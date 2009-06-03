Ющенко назвав найбільший ризик для стабільності гривні

Домінування Національного банку України в процесі викупу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) є найбільшим ризиком для стабільності гривні.

Про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив в інтерв`ю УНІАН.

«Сьогодні уряду ніхто не позичив з ринку. Сьогодні може позичити тільки верстат. Якщо бюджет не буде переглянуто, якщо не буде переглянуто фінансові можливості покриття його дефіциту й буде орієнтація лише на внутрішнє запозичення, де основним гравцем є Національний банк, – це ризик. Це найбільший ризик для гривні», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент наголосив, що якщо на початок року Національний банк у своєму портфелі майже не мав державних цінних паперів, то на сьогодні 64% цінних паперів уряду перебувають у портфелі Нацбанку. «Якщо далі продовжувати цю політику й виконувати держбюджет за рахунок верстата, тоді відповідь, 20% інфляція або якась інша цифра, формувати можна достатньо безумовно», – сказав В.ЮЩЕНКО.

За даними Нацбанку, сьогодні в обігу перебувають ОВДП на суму 38,467 млрд. грн., з них 23,885 млрд. грн. – у портфелі НБУ.