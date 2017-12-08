У Чернівцях бойкотують прокат фільму "Кіборги" - продюсер

7 грудня в український прокат вийшов фільм "Кіборги" Ахтема Сеїтаблаєва. До цього був цикл презентацій у Маріуполі, Запоріжжі, Дніпропетровську, Львові, Івано-Франківську, Тернополі, а офіційна прем'єра картини відбулася 6 грудня в Києві.

Продюсер фільму Іванна Дядюра розповіла про особливості прокату нової стрічки, передає DT.UA.

За словами Дядюри, для прокату на екранах України випущено 158 копій "Кіборгів". "Якщо порівнювати, то, наприклад, фентезі "Сторожова застава" — 149 кінотеатрів, кінокомедія "DZIDZIO контрабас" — 154 кінотеатри", - зазначила вона.

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Разом з тим, не всі кінотеатри відгукуються на пропозицію пустити у прокат складну військову драму. "Наприклад, у Чернівцях є два сучасних кінотеатри імені Ольги Кобилянської та "Кінопалац". Вони відмовилися брати "Кіборгів" у прокат", - заявила Дядюра.

При цьому, за її словами, відмова не була нічим мотивована. "Ми їм спочатку писали письмові запити, дзвонили. Але там просто перестали брати слухавку і відповідати. І ось, мабуть, таких відвертих бойкотів "Кіборгів" більше в Україні ніде і не було", - додала продюсер.

Стрічка "Кіборги" присвячена одній з найбільш героїчних сторінок сучасної історії України – 242-денній обороні Донецького аеропорту.