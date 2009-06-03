Відомий другий учасник нападу на Ощадбанк у Мелітополі

Правоохоронці встановили особу другого зловмисника, який брав участь в підготовці пограбування відділення Ощадбанку в Мелітополі й вибухів у ньому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції прокурор Запорізької області Валерій КУЛАКОВ.

За його словами, "затриманий зізнався у спробі пограбування відділення Ощадбанку разом зі спільником, на якого мав вплив. На сьогоднішній день його (спільника - УНІАН) особу встановлено, але його ще не затримано".

За неофіційними даними, спільник затриманого за підозрою в організації вибухів у банку - житель Запоріжжя, який проживав в сусідньому із затриманим будинку в Ленінському районі Запоріжжя.

Як повідомляв УНІАН, вранці 2 червня в одному з відділень Ощадбанку в Мелітополі сталося 2 вибухи, внаслідок яких постраждало 25 чоловік, зокрема 2 дітей. 6 потерпілих перебувають у тяжкому стані. За фактом події прокуратура спочатку порушила кримінальну справу за статтею "Замах на умисне вбивство, здійснене з хуліганських мотивів, у спосіб, небезпечний для життя багатьох".

Того ж дня співробітники кримінального розшуку Мелітопольського ГУВС затримали підозрюваного в здійсненні злочину - 21-річного жителя Запоріжжя, за місцем проживання якого були виявлені компоненти для створення вибухового пристрою, аналогічного використаному в Мелітополі, і вогнепальна зброя. Затриманий заявив, що здійснив вибухи з метою відвернути увагу в момент пограбування банку, що планувалося.

У зв`язку з цим кримінальну справу перекваліфіковано на "Замах на умисне вбивство, здійснений з корисливих мотивів, у спосіб, небезпечний для життя багатьох".

Також стосовно затриманого буде порушено кримінальну справу за фактом здійснення розбійного нападу.