У Чернівцях заперечили інформацію про бойкотування фільму "Кіборги"

У Чернівцях керівництво кінотеатру «Чернівці» та палацу кіно імені Ольги Кобилянської заперечили інформацію про те, що вони відмовилися запускати у прокат військову драму про учасників антитерористичної операції «Кіборги».

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Як повідомив кореспонденту УНІАН директор кінотеатру «Чернівці» Руслан Зварун, до нього не зверталися з пропозицією щодо показу цього фільму.

«Окрім того, зараз у нас триває плановий ремонт великої глядацької зали. Тож я заздалегідь повідомив продюсерські компанії, що тимчасово всі кінопокази тут призупинені. Коли завершиться ремонт, ми зможемо показати цей фільм», - сказав Зварун.

Водночас у палаці кіно імені Ольги Кобилянської зазначили, що від показу «Кіборгів» адміністрація закладу не відмовлялася. Покази здійснюватимуться в суботу і неділю о 10.30 у великому залі.

«Ми не відмовлялися від показу цього фільму. У нас буде два сеанси у суботу та неділю. Афіша про сеанс є на сайті та на дверях кінотеатру. Фільм «Кіборги» будуть демонструвати лише два дні, бо так домовилися з дистриб’ютором», - повідомили працівники кінотеатру.

Як повідомляв УНІАН, продюсер фільму «Кіборги» Іванна Дядюра у коментарі виданню «Дзеркало тижня» заявила, що у Чернівцях два кінотеатри відмовилися від показу цієї стрічки.

Довідка УНІАН. Фільм «Кіборги» присвячений захисникам Донецького аеропорту. Він став одним з переможців 8-го конкурсного відбору Держкіно. Виробництвом займалася кінокомпанія «Ідас-філм». Зйомки відбувалися взимку-навесні 2017 року. Загальний бюджет фільму – близько 48 млн грн, половину з них надало Держкіно. Режисер стрічки – Ахтем Сеітаблаєв, автор сценарію – Наталія Ворожбит, продюсер – Іванна Дядюра, оператор-постановник – Юрій Широкий. Прокат фільму розпочався 7 грудня, прокатна компанія – Ukrainian Film Distribution.