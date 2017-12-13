Вже без сліз й з вибаченнями перед родичами загиблих у ДТП: як у Харкові проходить суд над Зайцевою (фоторепортаж)

13:52, 13 грудня 2017
Суспільство
1901 0

Зайцева у суді звернулася до родичів загиблих й попросила у них вибачення.

У суді підозрювана у скоєнні смертельної ДТП в Харкові Олена Зайцева визнала свою провину у скоєному та готова понести покарання.

Читайте такожКривава ДТП у Харкові із шістьма жертвами: двох фігурантів знову приведуть до суду

Під час засідання суду вона попросила у родичів загиблих пробачення: "Я співчуваю і прошу у вас пробачення. Я знаю, що це нічого не змінить, але, будь ласка, вибачте мене, якщо зможете. Я дійсно молюся щодня за загиблих і потерпілих. Якби можна було все повернути, я віддала б півжиття. Я ніколи більше не сяду за кермо. Я не хотіла, щоб так сталося. Вибачте, будь ласка".

Також Зайцева відкинула звинувачення, що вона – ніби наркоманка.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: ДТП у Харкові
Теги: #ДТП у Харкові#суд над Зайцевою#Зайцева у суді#фото із Зайцевою у суді