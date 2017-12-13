Вже без сліз й з вибаченнями перед родичами загиблих у ДТП: як у Харкові проходить суд над Зайцевою (фоторепортаж)

У суді підозрювана у скоєнні смертельної ДТП в Харкові Олена Зайцева визнала свою провину у скоєному та готова понести покарання.

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Під час засідання суду вона попросила у родичів загиблих пробачення: "Я співчуваю і прошу у вас пробачення. Я знаю, що це нічого не змінить, але, будь ласка, вибачте мене, якщо зможете. Я дійсно молюся щодня за загиблих і потерпілих. Якби можна було все повернути, я віддала б півжиття. Я ніколи більше не сяду за кермо. Я не хотіла, щоб так сталося. Вибачте, будь ласка".

Також Зайцева відкинула звинувачення, що вона – ніби наркоманка.