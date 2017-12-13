Від 1954 року і до сьогодні: як змінювалася головна ялинка України (відео)

Зовсім скоро у Києві засяє головна ялинка країни. Пропонуємо згадати, якими ж були новорічні красуні з 1954-го року і до сьогодні. Наприклад, у 1954 році головна ялинка Києва була, як і зараз, встановлена на Софійській площі. У 80-х роках головну ялинку почали встановлювати на Майдані Незалежності.

Головна ялинка 2011 року увійде в історію як найскандальніша. Зовні вона нагадувала конус. З цього приводу у суспільстві та соцмережах форму ялинки всіляко висміювали.

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Багатьом українцям запам'яталася нестандартна новорічна ялинка 2014-го року - тоді замість іграшок на каркас були розвішані лозунги Євромайдану. Якою буде красуня 2018 року - залишається інтригою.