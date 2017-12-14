Експерт назвав головні відмінності в психології людей поколінь X і Y-Z

Експерт розповів, чим саме поколеня Y і Z відрізняються від покоління Х. Про це йдеться у випуску журналу "Новое время".

Він каже, що його представники виросли в епоху інтернету і у відносній безпеці.

"Нам, батькам, довелося виживати в 90-ті. Це сформувало у нас звичку трудоголізму і бажання заробити якомога більше грошей на випадок голодних часів. А ще домагатися високого статусу і демонструвати його з допомогою дорогих годинників, машин і будинків. Підтримувати корисні знайомства, навіть якщо людина тобі неподобається. Деякі, усвідомивши безглуздість цієї гонки, змінили свої цінності, запустивши проекти з формування нового суспільства. Але в цілому покоління Х дотримується матеріальних цінностей, що і сприяє процвітанню корупції і кумівства в нашому суспільстві", - говорить бізнес-тренер Ваче Давтян.

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Так, він упевнений, що Y і Z, які виросли у відносному матеріальному благополуччі, спокійно ставляться до грошей.

"Вони володіють як мінімум однією іноземною мовою, а інтернет зробив їх глобально мислячими. Вони можуть спокійно сісти в літак, полетіти в Таїланд і півроку попрацювати там на фрілансі. Для них першорядним є отримання задоволення від роботи і життя. У них хороші цінності: вони захищають тварин, думають про екологію, мріють про світ без воєн. І в найближчі 10-15 років вони змінять країну на краще. Але спілкування з ними викликає труднощі у старшого покоління — занадто великі відмінності", - констатує він.

Давтян виділяє сильні сторони нового покоління: толерантність, глобалізм, швидкий пошук інформації, розуміння трендів, звернення на рівних із керівниками.

У той же час, серед його мінусів експерт бачить кліпове мислення, лайкову мотивацію, зухвалість і безвідповідальність.

Повний матеріал читайте у статті "Між домосідами і мілленіалами" у новому випуску журналу "Новий час".