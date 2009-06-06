У Криму відзначили Сабантуй

Казанські татари і башкири, які мешкають в Криму, сьогодні в Сімферополі відзначили Сабантуй – татарське народне свято.

Як повідомили УНІАН в прес-службі кримськотатарського Меджлісу, люди, багато з яких були в яскравому національному вбранні, зібралися на Сабантуй в парку Салгірка.

На святі звучали національні пісні і танці, проводилися національні спортивні ігри - куреш, дитячі розважальні конкурси.

Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа ДЖЕМІЛЬОВ зазначив, що сторіччями кримськотатарський і татарський народи пов`язувала загальна історія, багато традицій і звичаїв, але сьогодні через історичні події вони живуть в різних державах. «Але, незважаючи на відстані і кордони, ми повинні бути єдиними, як у скрутні хвилини, так і в святкові дні», - сказав М.ДЖЕМІЛЬОВ.

В ході святкування лідеру Меджлісу за особистий внесок в захист прав кримськотатарського народу вручили почесний диплом в номінації «Татарський політик року-2008». Голова татарського суспільства «Ідель-Урал» в Криму Ільмір ТЕМІРГАЛІЄВ заявив, що понад 8 мільйонів татар, які мешкають у різних куточках світу, проголосували за присудження нагороди М.ДЖЕМІЛЬОВУ, повідомила прес-служба Меджлісу.