Медведєв: фінансова криза - зручний момент для ривка

Президент РФ Дмитро Медведєв вважає, що "інвестиційна активність у Росії знижена, але не вмерла". Таку думку він висловив учора під час зустрічі з представниками банківського сектора в рамках Петербурзького економічного форуму. При цьому він звернув увагу, що фінансова криза, попри всі негативні явища, є досить зручним моментом для інфраструктурного і технологічного ривка.

"Якщо ми не зможемо створити попередніх напрацювань, то в період посткризи ми ввійдемо з нульової точки", - зазначив глава держави. Одночасно, на його думку, слід "підготуватися до проблем, які, зважаючи на циклічність світової економіки, виникатимуть".

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