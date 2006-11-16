На Львівщині зійшли з рейок 10 вагонів

Вчора о 18.56 поблизу с.П`ятничани Стрийського району Львівської області під час проходження товарного потяга зійшли з рейок і перенинулися 10 вантажних вагонів (4 завантажені залізобетонними плитами, 6 порожніх) і 2 порожні цистерни для перевезення пропану.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, всього у склад потяга входило 44 вагони. Внаслідок аварії зруйновано 2 контактні електроопори і пошкоджено понад 150 м залізничного полотна. Рух потягів призупинено. Загиблих та постраждалих немає.

Станом на 7.00 четверга тривають відновлювальні роботи. Піднято і вивезено 5 вагонів. Причина аварії встановлюється. На місці події працює оперативна група Головного управління МНС України в Львівській області.