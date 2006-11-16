Частина четвертої влади сьогодні має свято

Президент Віктор ЮЩЕНКО та прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ привітали працівників радіо, телебачення та зв`язку з професійним святом.

Як відзначив глава держави у своєму вітанні, текст якого розміщено на сайті Президента, “ваша високопрофесійна сумлінна праця, відповідальне ставлення та творчий підхід до дорученої справи сприяють становленню в нашій державі сучасного інформаційного суспільства. Завдяки вам, галузь зв`язку та інформатизації є важливою складовою вітчизняної економіки, основою інноваційного розвитку держави, суттєво впливає на розвиток соціальної сфери”.

Президент висловив переконання, що зв`язківці разом з працівниками радіо та телебачення і надалі сприятимуть модернізації національної системи зв`язку, формуванню досконалої інформаційної структури європейського типу, впровадженню новітніх технологій і інновацій, досягненню кращих стандартів життя, розбудові заможної, процвітаючої країни.

В.ЯНУКОВИЧ у своєму вітанні підкреслив, що “сьогодні новітні інформаційні технології, засоби комунікації та масової інформації – невід`ємні складові життя кожної сучасної людини”. Глава уряду переконаний, що утвердження громадянського суспільства, економічне зростання, наближення до світових стандартів життя неможливе без вагомого внеску працівників радіо і телебачення та зв`язківців, які достойно виконують свою відповідальну роботу.

Прем’єр вважає, що працівники радіо, телебачення та зв`язку натхненною працею допомагають людям відчути свою причетність до процесів сьогодення, відкривають широкі можливості для розвитку людських контактів та спілкування.

“Впевнений, що й надалі працівники радіо, телебачення та зв’язку докладатимуть усіх зусиль для забезпечення об’єктивного і неупередженого інформування наших громадян, впровадження передових технологій та сучасних засобів зв`язку”, йдеться у вітанні, текст якого розміщено на Урядовому порталі.