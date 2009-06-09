Газпром заговорив про підвищення ціни на газ

У третьому і четвертому кварталах 2009 року можна чекати зростання цін на газ, вважає заступник голови правління ВАТ "Газпром" Олександр МЕДВЕДЄВ.

"Те зростання цін (на нафту), яке ми спостерігаємо останніми тижнями, позначиться і на цінах нафтопродуктів, які входять до наших газових формул. Якщо ця тенденція збережеться, в третьому і четвертому кварталі можна чекати, що ціни підуть вгору", - сказав О.МЕДВЕДЄВ у ефірі радіостанції "Эхо Москвы" у понеділок.

О.МЕДВЕДЄВ констатував, що "Газпром" вперше за цей рік зафіксував зростання попиту на газ з боку європейських споживачів. "Вперше з початку року заявки іноземних покупців перевищили наші очікування відповідно до графіка постачань", - сказав він.

Крім того, О.МЕДВЕДЄВ висловив надію, що практика своєчасних платежів України за постачання газу буде продовжена. "Можна зітхнути з полегшенням, що черговий платіж було здійснено в повному обсягу. Ми сподіваємося, що ця практика буде продовжена і контракти працюватимуть", - заявив він.

Заступник голови правління "Газпрому" переконаний, що приводу обговорювати зрив платежів надалі "бути не має". "Нудно було б все це обговорювати, якби ми раз по раз не стикалися з ризиком невиконання тих або інших умов контрактів з боку українських колег. Але пройшло п`ять місяців поставок і транзиту. Незважаючи на всі небезпеки, платежі здійснювалися в строк і в повному обсягу", - констатував він.

Коментуючи ситуацію із затримкою платежів за травневі поставки газу до України, О.МЕДВЕДЄВ зазначив: "Ми пішли на те, щоб не застосовувати штрафні санкції, хоча така можливість у нас була. Але з урахуванням тієї складної економічної ситуації, в якій опинилася і сама Україна, і компанія "Нафтогаз", "Газпром" пішов назустріч".

О.МЕДВЕДЄВ сказав також, що в "Газпромі" не підтримують ідею перенесення пунктів продажу газу європейським споживачам на українські кордони.

Як повідомлялося, з кінця травня влада Росії та керівники “Газпрому” неодноразово висловлювали сумнів щодо спроможності України вчасно заплатити за спожитий газ.

У свою чергу Президент України Віктор ЮЩЕНКО 5 червня заявив, що для розрахунків за травневі постачання "Ощадбанк" виділив "Нафтогазу" 3,8 млрд. грн. (близько 500 млн. дол.) за рахунок рефінансування Нацбанку.

Того ж дня НАК «Нафтогаз України» перерахував «Газпрому» гроші за спожитий у травні російський газ.