Продажі мобільних телефонів в Україні впали на 72%

Обсяг продажів мобільних терміналів (телефонів, смартфоніов і комунікаторів) в Україні в першому кварталі 2009 року знизився, порівняно з першим кварталом 2008 року, на 71,6% і становив 109,2 млн. дол. Про це йдеться в дослідженні холдингу Unitrade Group, результати якого надано УНІАН.

«Ринок мобільних терміналів виявився одним із найбільш постраждалих від кризи. Тенденція зменшення попиту, що почалася в четвертому кварталі 2008 року, знайшла своє продовження й у 2009 році», - наголошується в повідомленні.

За результатами першого кварталу 2009 року продажі мобільних терміналів у кількісному виразі становили близько 860 тис. пристроїв, що на 52,2% менше, ніж у четвертому кварталі 2008 року, й на 58% менше, ніж у першому кварталі 2008 року. Середня собівартість реалізованих мобільних терміналів у першому кварталі 2009 року становила 127 дол., тоді як у першому кварталі 2008 року вона становила 188 дол.

Лідерами на ринку продажів мобільних терміналів в Україні в першому кварталі стали компанії Nokia (50% продажів), Samsung (27%) і Sony Ericsson (14%). При цьому частка компанії Nokia зросла, порівняно з першим кварталом 2008 року, на 9 п.п. - із 41% у першому кварталі 2008 року до 50% у звітному періоді. Долі Samsung і Sony Ericsson скоротилися, відповідно, на 10 і 1 п.п.

Найзначніше виріс сегмент мобільних терміналів вартістю «до 70 дол.», його частка становила 30% (перший квартал 2008 року – 20%). У кризових умовах бюджетні термінали стали найбільш популярними. А ось кількість споживачів, готових віддати понад 200 дол. на придбання нового мобільного терміналу, скоротилася з 39% роком раніше до 27% у першому кварталі поточного року.

На фоні загального зниження обсягів продажів спостерігається зростання ринкової частки смартфонів і комунікаторів. Їхня частка становила 12,2% від загальної кількості мобільних терміналів (перший квартал 2008 року – 8,7%). Середня собівартість у групі «смартфони й комунікатори» знизилася, становивши 253 дол. (перший квартал 2008 року – 390 дол.).

Щорічне здешевлення технологій сприятливо впливає на розширення ринку пристроїв із підвищеними функціональними можливостями. Так, збільшується частка терміналів із сенсорними дисплеями, інтегрованими GPS приймачами, Wi-Fi модулями. За результатами продажів першого кварталу 2009 року 29% реалізованих мобільних терміналів підтримували мережі третього покоління 3G (перший квартал 2008 року – 15%).

За оцінками аналітиків холдингу, в 2009 році на ринку України буде реалізовано кінцевим споживачам близько 4,0 млн. мобільних терміналів на суму 540 млн. дол. Частка смартфонів і комунікаторів у структурі продажів перевищить 12,5%. У кількісному виразі ринок зменшиться по відношенню до 2008 року на 49,4% (у 2008 році було продано 7,9 млн. мобільних терміналів).

Як вважають у холдингу, нинішні економічні труднощі в світі, й зокрема в Україні, змусять споживачів економити на товарах не першої необхідності, до яких відноситься й сегмент «мобільні термінали». Поточного року обсяги ринку зміни пристроїв (реплейсмент) значно зменшаться, а найбільший попит матимуть недорогі бюджетні моделі.

Довідка УНІАН. Холдинг Unitrade Group працює на українському ринку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) із 1994 року. До структури холдингу входять роздрібні бренди Unitrade, City.com, melofon, СамоБыт, оптова компанія Udicom, компанія з розвитку комерційної нерухомості й сервісна компанія Service Master, холдингу належить торгова марка Ixtone. Президент Unitrade Group – Володимир КОЛОДЮК.