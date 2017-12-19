З'явився розклад виступів під час відкриття головної ялинки в Києві

14:28, 19 грудня 2017
Суспільство
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Святкові заходи стартутют сьогодні на Софіївській площі о 18.00.

Народу України

Організатори святкових заходів на Софіївській площі опублікували графік виступів артистів під час урочистого запалення вогнів на головній новорічній ялинці України. Початок заходів заплановано на 18.00, повідомляється на сторінці організаторів в Facebook.

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Першим о 18.20 виступить державний естрадно-симфонічний оркестр України Dside Band. Після цього о 19.00 відбудеться запалення святкових вогнів на ялинці. Після цього на Софіївській площі виступатимуть Анастасія Багінська, Анна-Марія, D. Side Dance studio, а також Illaria.

Виступ хедлайнера цього вечора співака Дмитра Шурова (Pianoboy) розпочнеться о 21.00.

Народу України

У КМДА предпреждают киян про те, що заходи безпеки передбачають проходження гостей заходу через металошукачі.

Як повідомляв УНІАН, облаштування різдвяного містечка в Києві практично завершено. Організатори показали свіжі фото засніжених локацій.

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Теги: #запалення ялинки у Києві#святковий концерт у Києві