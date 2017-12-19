З'явився розклад виступів під час відкриття головної ялинки в Києві

Організатори святкових заходів на Софіївській площі опублікували графік виступів артистів під час урочистого запалення вогнів на головній новорічній ялинці України. Початок заходів заплановано на 18.00, повідомляється на сторінці організаторів в Facebook.

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Першим о 18.20 виступить державний естрадно-симфонічний оркестр України Dside Band. Після цього о 19.00 відбудеться запалення святкових вогнів на ялинці. Після цього на Софіївській площі виступатимуть Анастасія Багінська, Анна-Марія, D. Side Dance studio, а також Illaria.

Виступ хедлайнера цього вечора співака Дмитра Шурова (Pianoboy) розпочнеться о 21.00.

У КМДА предпреждают киян про те, що заходи безпеки передбачають проходження гостей заходу через металошукачі.

Як повідомляв УНІАН, облаштування різдвяного містечка в Києві практично завершено. Організатори показали свіжі фото засніжених локацій.