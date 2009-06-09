Асканію-Нову підпалили, ймовірно, недопалком з машини

Як основна версія виникнення пожежі в заповіднику «Асканія-нова» розглядається загоряння від незагашеної сигарети.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні екології Херсонської області.

Згідно з повідомленням, незагашений недопалок сигарети могли викинути з вікна автобуса або легкового автомобіля, а потім вітром його віднесло в степ.

Також в управлінні повідомили, що точна площа пожежі становила 206,4 га, сума збитку – 4 млн. 128 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території заповідника „Асканія-Нова” виникла 7 червня о 14.50. Вогнем знищено верхній сухий покрив різнотрав`я.

О 19.30 підрозділами Державної пожежної охорони МНС, технікою та працівниками заповідника пожежу ліквідовано.

Довідка УНІАН. Біосферний заповідник Асканія-Нова - це унікальний куточок природи: тут розташована єдина в Європі ділянка степу, якої ніколи не торкався плуг (одного разу розораний степ не відновлюється ніколи).

Заповідник Асканія-Нова віднесено до «100 великих заповідників і парків світу».

Заповідник займає площу 11 тис. га.; прилягає до лісопарку зі штучними ставками та каналами, де мешкає безліч звірів і птахів. У Асканійському степу росте понад 400 видів трав і квітів, переважають злаки.

У своєрідному зоопарку заповідника є унікальна колекція тварин.