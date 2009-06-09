Президент не має права критикувати економічні дії уряду

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Президент України не має права критикувати економічні дії уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції, коментуючи на прохання журналістів критичні заяви Президента на адресу уряду.

«Президент не має права на будь-яку критику. Він чинний Президент, він має право тільки на роботу й на те, щоб служити Україні. Критикувати він зможе, коли в опозицію піде, а зараз він повинен працювати і брати на себе відповідальність», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр також наголосила, що всі критичні заяви Президента, які стосуються дефолту, несплати за газ тощо, практично не підтвердилися.

«Президент уже заявляв публічно про невиплату пенсій, він заявляв публічно про невиплату зарплат, він публічно рвав на собі сорочку і кричав, що не сплачено борги за газ. На сьогодні ви бачите, що все це просто банальна неправда», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як наголосила прем`єр, коли Президент побачив, що проблеми успішно вирішуються, зокрема ті, що стосуються постачання газу, він вирішив втрутитися в процес для того, щоб оголосити позитивні результати.

«Я не проти цього. Я думаю, що Президент зобов`язаний працювати, а не критикувати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.