Ющенко критикує уряд за маніпуляції з держбюджетом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО критикує уряд за маніпуляції з виконанням держбюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на прес-конференції.

"Кожного місяця йде маніпуляція з виконанням державного бюджету", - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що за останні чотири місяці 30-40% обсягів щомісячних надходжень до бюджету припадає на останній день місяця. "Емісійною проводкою... або на НАК "Нафтогаз", а там маніпуляції з митною службою на 2-3 мільярди оформляються, або на кредити, які потім направляються на відповідне фінансування, по суті, фіктивних операцій", - сказав В.ЮЩЕНКО.

Крім того, зазначив глава держави, податки з платників стягуються наперед. "Очевидно, права була прем`єр-міністр, коли заявила на одній з останніх нарад своєї фракції, що на три місяці вперед зібрано податки", - додав він.

За даними В.ЮЩЕНКА, сума таких податків становить 12 млрд. грн., а, крім того, не відшкодовано ПДВ на 13,5 млрд. "У нас такої цифри не було з початку історії, причому 4 млрд. грн. уже підтверджено перевірками", - сказав Президент.

На його думку, не потрібно бути експертом, щоб зрозуміти, що в 2009 році не буде заявленого урядом зростання ВВП на 0,4% й інфляція рівні 9,5%. "Давайте не забувати, що 14% падіння ВВП у нас було в четвертому кварталі (2008 року - УНІАН). Давайте пам`ятатимемо, що у нас не буде інфляції 9,5%, давайте не забуватимемо, що в нас сьогодні три чверті річної інфляції вже вибрано", - сказав глава держави.

Він також підкреслив, що на сьогоднішній день ресурсів бюджету ледве вистачає для фінансування найбільш важливих, “критичних” витратних статей.