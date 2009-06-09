Ющенко: уряд має 30 днів, або 50

Уряд повинен реформувати енергетичний ринок і оздоровити фінансовий стан НАК «Нафтогаз України» в найближчі 30-50 днів, заявив президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Як повідомили в прес-службі глави держави, про це він заявив на прес-конференції у вівторок.

«Якщо уряд не зрозуміє, що через реформування НАК «Нафтогаз» можна дати відповідь, як врятувати від банкрутства національну компанію, решта відповідей будуть непрофесійними», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО охарактеризував фінансовий стан компанії, кредитні зобов`язання якої фактично перевищили надходження (59,8 млрд. грн. проти 59 млрд. грн.). Додатковим навантаженням на компанію є платежі, які вона змушена направляти до державного бюджету.

«Не була б такою жахливою ця ситуація, якби НАК не був втягнутий у маніпуляції з так званого виконання бюджету. З початку року з балансу НАК забрано 17 мільярдів гривень бюджетних платежів. Компанія, що не має доходів, які б перевищували витрати, сплатила 17 мільярдів до бюджету. Очевидно, це гра останніми козирями. Це серйозно іммобілізувало оборотні кошти НАК «Нафтогаз», - констатував Президент.

Він застеріг від подальшого використання НАК у популістських соціальних цілях.

«В уряду є 30 днів, щоб, якщо є професійне бачення модернізації енергетичного ринку, все це зробити, реформувати належним чином, і під реформований НАК «Нафтогаз» і ринок можна залучати, (кредитні та інвестиційні - УНІАН) ресурси», - сказав Президент.

Він нагадав про домовленість з провідними міжнародними фінансовими установами про 5 млрд. дол. інвестицій в українську газотранспортну систему (брюссельські домовленості від березня цього року - УНІАН).

«Якщо НАК «Нафтогаз» не буде збалансований фінансово, давати міжнародні фінанси, щоб покривати операційні збитки компанії, ніхто не буде. Тому, з одного боку, є ресурси, як виправити ситуацію, а з іншого боку, немає готовності уряду реформувати цей ринок», - попередив глава держави.