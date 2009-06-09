Парламент розглянув закони про статус російської мови і позаблоковість

Верховна Рада не підтримала законопроекти про засади внутрішньої і зовнішньої політики України, які внесені були народними депутатами Петром СИМОНЕНКОМ (фракція КПУ) та Валерієм КОНОВАЛЮКОМ (фракція Партії регіонів).

Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект П.СИМОНЕНКА проголосувало 46 із 434 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

За законопроект В.КОНОВАЛЮКА проголосувало 128 народних депутатів із 434, зареєстрованих у залі.

Законопроектом П.СИМОНЕНКА передбачалося, що, «враховуючи реальне застосування в українському суспільстві російської мови, її значення у повсякденному житті народу, російській мові має бути наданий статус державної на всій території України».

Крім того, планувалося затвердити позаблоковий нейтральний статус України.

Також передбачалося поглиблення відносин «стратегічного партнерства з країнами СНД, перш за все Російською Федерацією, країнами, які є сусідами, державами європейської і світової спільноти.

Законопроектом В.КОНОВАЛЮКА планувалося за невиконання засад внутрішньої та зовнішньої політики до вищих посадових осіб держави застосовувати «політичну відповідальність – відставку із займаної посади».

Цим законопроектом передбачалося зростання конкурентоспроможності національної економіки.