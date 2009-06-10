Російський урядовець приїхав розбиратися з боргами ЧФ

Питання базування російського Чорноморського флоту і функціонування ВАТ «Севморзавод» будуть розглянуті з урахуванням обопільних інтересів України і Росії.

Про це після зустрічі з головою міської ради Севастополя Валерієм САРАТОВИМ заявив журналістам у Севастополі заступник міністра закордонних справ РФ Григорій КАРАСІН, повідомили УНІАН у прес-службі Севастопольської міськради.

«Ми хочемо, щоб наш флот почувався тут комфортно, щоб люди, які служать на Чорноморському флоті Російської Федерації, розуміли, що Севастополь - це місце, де вони добре почуваються, а близько 20 тисяч севастопольців, які так чи інакше пов`язані з флотом, одержували певну користь від того, що флот перебуває тут», - сказав Г.КАРАСІН.

Він відзначив, що «всі проблеми, пов`язані з Севастополем, особливо розглядаються у Росії, тому що це місто пов`язане з Росією не тільки Чорноморським флотом, воно з російською історією пов`язане. А флот тут не 10 років і не 20 років, він тут був утворений в 1783 році, тому це дім нашого флоту, і вдома має бути все добре, і севастопольці повинні одержувати матеріальні, духовні й інші добрі новини від того, що Чорноморський флот діє і живе в Севастополі».

Севастополь разом з Г.КАРАСІНИМ відвідав посол РФ в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН, який повідомив журналістам, що російська «делегація прибула для того, щоб поспілкуватися тут з командуванням російського флоту, з`ясувати існуючі проблеми, але ми не можемо обійти керівництво міста, тому що Чорноморський флот - це, перш за все, люди, які живуть у цьому місті, у них є проблеми і їх треба вирішувати спільно».

Як повідомлялося, на «Севморзаводі» накопичилася найбільша у місті заборгованість по виплаті зарплати. Власником підприємства є структури, пов`язані з російським бізнесменом Костянтином ГРИГОРИШИНИМ.