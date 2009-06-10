Проблемні банки: хроніка подій

«Дело» дізналося, що буде з депозитом, термін якого закінчився, і на яких умовах проблемні банки пропонують пролонгувати або переоформити заморожений депозит.

Надра Банк

Банк «Надра» не пролонгує депозити без згоди клієнта. Якщо термін вкладу вже закінчився, а клієнт не зважився на додаткову угоду до договору, то відсотки за вкладом не нараховуються, а сам депозит «чекає» відміни мораторію. У банку розробили програму з часткової виплати вкладів, термін яких закінчився або в січні або в червні. Так, якщо сума депозиту не більше 10 тисяч гривень або еквівалента даної суми, то забрати «готівкою» клієнт може половину. Якщо заморожений депозит не більше 50 тисяч гривень, то банк виплатить 20% від суми договору. Другу частину вкладу йому доведеться пролонгувати на термін від 4 до 12 місяців. При цьому процентні ставки в гривні будуть від 10% (4 місяці) до 19% (1 рік), а в доларі - від 5,5% до 12% відповідно. За словами співробітниці контакт-центру «Надра банку», навіть продовжені вклади гарантуватимуться державою і Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Для того, щоб переоформити депозит, позичальник повинен підійти у відділення за день до закінчення терміну договору.

Укрпромбанк

Укрпромбанк не винайшов систему пролонгації для своїх позичальників. Якщо клієнт хоче заробити на замороженому депозиті, то він може продовжити договір на тих же умовах, що були в договорі. «Якщо у Вас депозит на рік, то тільки на рік він і буде продовжений», - пояснює співробітниця колл-центру банку. Для пролонгації позичальникові треба з`явитися у відділенні банку, де він оформляв депозит, і написати відповідну заяву за день до закінчення терміну вкладу. Якщо клієнт не прийде у відділення перепідписати угоду, то вклад автоматично не пролонгується, і відсотки по ньому нараховуватися вже не будуть.

Національний Кредит

Банк «Національний Кредит» нічого окрім пролонгації на колишніх умовах своїм клієнтам не пропонує. Продовжити на інших умовах в банку неможливо, так само як і відкрити новий договір. «Зараз нових депозитів ми взагалі не відкриваємо. Якщо не хочете перекладати на тривалий термін - почекайте до 19 червня. Можливо, Ви одержите гроші», - говорить співробітник депозитного відділу. Нагадаємо, що 19 червня в банку закінчується піврічний термін мораторію на виконання зобов`язань.

Родовід банк

Свій вклад в «Родовід банку» клієнт може переоформити, якщо прийде у відділення у день, коли у нього закінчується договір. Правда, менше ніж за 9 місяців банк платити не хоче. Відповідно до діючих умов «Родовід банку», депозит можна переоформити тільки на 9 або 12 місяців. За гривневим депозитом нараховуватимуться 10% і 15% залежно від терміну. Доларовий вклад банк візьме тільки на 1 рік і заплатить за нього 8% річних. Якщо вкладник не згоден з такими умовами, то ніяких додаткових заяв писати не треба. «Депозит просто лежатиме у нас, а відсотки по ньому нараховуватися з дня закінчення договору, не будуть», - пояснює співробітник контакт-центру банку «Родовід».

Трансбанк

Трансбанк може як пролонгувати договір, так і оформити новий. У будь-якому випадку, умови, на яких лежатимуть гроші в банку, будуть однакові. Так, договір можна укласти на 3 місяці з 10% по гривні і 6% в доларі. За вкладом на термін від 6 до 12 місяців відсотки будуть у розмірі 19% і 11% відповідно. Співробітниця депозитного відділу Трансбанку заручилася підтримкою Фонду. «Переоформлення або пролонгація депозиту має значення, якщо банк є тимчасовим членом ФГВФО. Ми ж - постійні члени», - розповідає дівчина. Для пролонгації вже діючого депозиту, позичальникові треба прийти в день, коли закінчується термін договору. Для переоформлення - наступного дня.

Національний Страндарт

Банк «Національний Стандарт» теж пропонує 2 схеми як заробити на замороженому депозиті - пролонгувати і переоформити. Правда є один нюанс - вклади, які закінчилися до 15 травня (дата введення тимчасової адміністрації) можуть бути тільки переоформлені. За іншими депозитами клієнтові надається вибір. Хоча, різниці в пролонгації або переоформленні поки немає - банк є постійним членів ФГВФО. «Я дзвонила до Фонду минулого тижня. Там підтвердили, що ми не переведені в тимчасові члени. Ми тримаємо руку на пульсі», - розповідає співробітниця депозитного відділу і дає телефон Фонду, щоб клієнт сам перевірив інформацію. При продовженні або оформленні нового договору на 6 місяців банк нарахує 18% в гривні і 11% в доларі, на 9 місяців - 19% і 11,5%, а на 12 місяців - 19,5% і 12% відповідно. Банк залишає за вкладником право вибору. Якщо продовжувати договірні умови той не хоче, то автоматичного продовження не передбачено і депозит чекатиме, коли банк почне розраховуватися з своїми клієнтами.