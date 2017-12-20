На Житомирщині за період негоди рятувальники звільнили зі снігових заметів 296 автомобілів та 466 людей
Найбільш складними видалися ділянки доріг на півдні області.
На Житомирщині за останні дві доби негоди рятувальники звільнили зі снігових заметів 296 автомобілів, де перебувало загалом 466 людей.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.
Як зазначається у повідомленні, тільки вчора, 19 грудня, оперативно-рятувальні підрозділи області здійснили 14 виїздів для надання допомоги водіям, що потрапили у перипетії погодних умов.
Найбільш складними видалися ділянки доріг на півдні області. Через затор із вантажівок було тимчасово обмежено рух на 308 та 313 кілометрах траси "Кременець – Біла Церква" у Ружинському районі та на 222 кілометрі траси "Виступовичі – Могилів-Подільський" поблизу села Хажин Бердичівського району.
"Загалом, упродовж двох діб до ліквідації заторів та надання допомоги водіям на автошляхах Житомирської області залучено 36 одиниць пожежно-рятувальної техніки високої прохідності та важкої інженерної, а також 131 чоловік особового складу територіальних підрозділів ДСНС. Зі снігових заметів ними вивільнено загалом 296 автомобілів, у яких перебувало 466 людей", - сказано у повідомленні.