У Запорізькій області впав літак: пілот вижив

Вчора о 19.00 в полі поблизу села Чубарівка Запорізької області під час несанкціонованого польоту сталося падіння приватного легкомоторного літака „Х-32”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті постраждав пілот, який у важкому стані госпіталізований до лікарні.

Проводиться розслідування причин авіакатастрофи. Встановлено, що літак належить приватному підприємцю Р.ДЕНИСЕНКУ.