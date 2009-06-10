У Запорізькій області впав літак: пілот вижив
10:22, 10 червня 2009Суспільство
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У важкому стані госпіталізували до лікарні
Вчора о 19.00 в полі поблизу села Чубарівка Запорізької області під час несанкціонованого польоту сталося падіння приватного легкомоторного літака „Х-32”.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті постраждав пілот, який у важкому стані госпіталізований до лікарні.
Проводиться розслідування причин авіакатастрофи. Встановлено, що літак належить приватному підприємцю Р.ДЕНИСЕНКУ.
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