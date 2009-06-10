Кабмін поділив 9 мільярдів між трьома банками

Кабінет міністрів України прийняв рішення про рекапіталізацію трьох недержавних комерційних банків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції.

За її словами, держава входить в капітал «Укргазбанку» на 84,21%, сума рекапіталізації складе 3,2 млрд. грн.

Частка держави в капіталі «Родовід Банку» складе 99,97%, на це виділяється 2,809 млрд. грн.

У капіталі банку «Київ» державі належатиме 99,93%, сума рекапіталізації – 3,563 млрд. грн.