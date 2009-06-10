Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,62 грн./дол., продають – по 7,67 грн./дол. Курс купівлі-продажу готівкового долара трохи підвищився порівняно з 9 червня. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі доларів коливаються в межах 7,60-7,65 грн./дол., щодо продажу – 7,64-7,70 грн./дол.

Сьогодні середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,8% порівняно з 9 червня і становить 10,64 грн./євро, продажу – на 0,5%, до 10,82 грн./євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 10,50-10,73 грн./євро, щодо продажу – в межах 10,68-10,90 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні підвищився на 0,5% порівняно з 9 червня і становить у середньому 0,2322 грн./рубль, продажу – трохи знизився, до 0,2534 грн./рубль. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,20-0,2445 грн./рубль, щодо продажу – 0,24-0,28 грн./рубль.

Столичні комерційні банки купують долари в середньому по 7,62 грн./дол., продають – по 7,66 грн./дол. (курс майже не змінився відучора).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,66 грн./євро, що на 0,9% дорожче, аніж учора, продажу – 10,82 грн./євро (дорожче на 0,5%).

Курс купівлі російського рубля в київських банках підвищився на 0,7% порівняно з 9 червня і становить у середньому 0,2327 грн./рубль, продажу – трохи підвищився, до 0,2552 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,57/7,64 грн., євро – 10,60/10,85 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,55/7,70 грн., євро – 10,50/11,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,60/7,65 грн., євро – 10,60/10,75 грн., рубль – 0,235/0,245 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 10 червня, становить: гривні до долара США – 7,6101, до євро – 10,622939, до російського рубля – 0,24342.