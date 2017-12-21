Світ потребує супергероїв: названо найочікуваніші фільми 2018 року

Кіноресурс IMDb склав список найбільш очікуваних фільмів 2018 року. Про це повідомляє портал The Wrap.

Рейтинг очолив фантастичний бойовик «Месники: Війна нескінченності». У новій картині кінематографічного всесвіту Marvel Месники об'єднуються з Вартовими Галактики і іншими героями, щоб битися з лиходієм Таносом.

На другому місці супергеройський фільм «Чорна Пантера», також знятий за мотивами коміксів Marvel. На третій сходинці - сіквел «Дедпул» з Райаном Рейнольдсом у головній ролі. У прокаті - з 31 травня.

У топ-10 також увійшли стрічки «Світ Юрського періоду 2», «Tomb Raider: Лара Крофт», «Тихоокеанський рубіж 2», «Хижак», «8 подруг Оушена» і «Місія: нездійсненна 6». Завершує рейтинг картина «Соло: Зоряні війни. Історії», спін-офф фантастичної саги, присвячений молодості контрабандиста Хана Соло.