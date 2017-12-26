Патрульну об'єднають з суспільною: в Україні анонсували створення "Поліції превенції"
13:30, 26 грудня 2017Суспільство
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Об'єднання патрульної поліції і поліції громадської безпеки планується до кінця 2018 року.
Блок патрульної поліції і блок поліції громадської безпеки об'єднають / фото УНІАН
Глава Нацполіції Сергій Князєв анонсував об'єднання двох поліцейських підрозділів в "Поліції превенції". Як передає кореспондент УНІАН, про це Князєв повідомив під час річної підсумкової прес-конференції.
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"Я думаю, що до кінця 2018 року ми плануємо уніфікувати і зробити єдиним стандарт роботи патрульної поліції. І блок поліції патрульної, і блок поліції громадської безпеки ми об'єднаємо. Не буде два різних департаменти. Ми думаємо, що ми прийдемо до одного загального підрозділу – це поліція превенції", - заявив він.
Раніше повідомлялося, що в Нацполіції планують переформатувати роботу карного розшуку.
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