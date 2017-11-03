В Нацполіції планують переформатувати роботу карного розшуку

В Національній поліції Україні планують переформатувати роботу карного розшук.

Про це заявив глава Нацполіції Сергій Князєв, підбиваючи підсумки роботи кримінального блоку за 10 місяців 2017 року, повідомляє Департамент комунікації НПУ.

«Ми плануємо переформатувати роботу карного розшуку - створюємо повністю новий підрозділ. Туди увійдуть найкращі працівники, 70 відсотків з яких - це оперативники, а ще 30 відсотків – слідчі», - сказав Князєв.

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За його словами, планується створення інституту детективів поліції. Також у планах - зміна системи підбору та навчання кандидатів на службу в підрозділах кримінальної поліції, зокрема, 75-80% кандидатів працюватимуть після служби в підрозділах патрульної поліції.

Князєв повідомив, що у відомстві мають намір повністю змінити систему підбору та навчання кандидатів на службу в підрозділах кримінальної поліції.

« 75-80 відсотків кандидатів приходитимуть на посади після певного періоду служби в підрозділах патрульної поліції. Таким чином, йдучи на службу, кандидат матиме певний досвід роботи. Водночас решта кандидатів - 20-25 відсотків від необхідної кількості оперативників - отримуватимуть спеціалізовану освіту. Після отримання освіти молодих оперативників навчатимуть їхні досвідчені колеги», - додав голова Нацполіції.