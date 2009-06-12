На шахті ім. Скочинського знайшли тіло одинадцятого загиблого гірника

У Донецьку на шахті ім. Скочинського рятувальники виявили тіло одинадцятого загиблого гірника.

Як повідомила УНІАН начальник прес-служби Територіального управління Держгірпромнагляду по Донецькій області Марина НІКІТІНА, зараз рятувальники піднімають з-під завалів тіло одинадцятого загиблого.

"Тіло десятого загиблого гірника, виявленого 11 червня, вже піднято на поверхню. Доля ще двох гірників залишається невідомою", - сказала М.НІКІТІНА.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня на шахті ім. Скочинського на горизонті 1250 метрів стався викид вугілля й газу. 36 гірникам вдалося залишити аварійну ділянку й піднятися на поверхню. В результаті під завалами вугілля опинилися 13 шахтарів. Тіла 10 гірників вже піднято на поверхню.