На Житомирщині цьогоріч отримали та продовжують навчання за програмою адаптації 367 учасників АТО

На Житомирщині у 2017 році вже отримали та продовжують навчання за програмою професійної адаптації 367 учасників антитерористичної операції.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані департаменту праці та соціального захисту населення.

Як зазначається у повідомленні, соціальна та професійна адаптація учасників антитерористичної операції охоплює всіх учасників АТО : працюючих, непрацюючих, безробітних, військовослужбовців, працівників усіх силових структур, а також тих, кому встановлено статус учасника бойових дій, статус інваліда або учасника війни.

Надання послуг професійної адаптації здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, одноразово та у порядку черговості.

За цією програмою у 2017 році вже отримали та продовжують навчання 367 учасників антитерористичної операції, у тому числі 343 - на курсах водіїв автотранспортних засобів, а 24 - на курсах з вивчення англійської мови.

«У 2017 році, які і в попередніх роках, Житомирська область використовує найбільші суми коштів на зазначені цілі у порівнянні з іншими регіонами України», - сказано у повідомленні.

Так, для цього на 2017 рік Житомирській області виділили 1,5 млн грн та додатково - за ініціативою департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації – ще 500 тис. грн.

Зазначена програма діятиме і в наступному році.