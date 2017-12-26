На Житомирщині за 11 місяців працевлаштували більше 700 людей з обмеженими можливостями

У Житомирській області за одинадцять місяців цього року отримали роботу 712 людей з обмеженими можливостями.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, завдяки такому показнику Житомирщина – шоста у всеукраїнському рейтингу з працевлаштування осіб з інвалідністю.

За словами директора Житомирського обласного центру зайнятості Галини Корінної, кількість звернень людей з інвалідністю до служби зайнятості щорічно зростає.

З огляду на це в області напрацьовані пропозиції до Міністерства соціальної політики щодо запровадження низки регулюючих та стимулюючих механізмів активізації та прискорення процесу працевлаштування осіб з інвалідністю.

Йдеться, зокрема, про компенсацію роботодавцям, які працевлаштовуватимуть безробітних з числа осіб з інвалідністю та військовослужбовців, звільнених з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, у розмірі від 25% до 50% фактичних витрат на оплату праці таких працівників.