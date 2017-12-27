Обурена діями НАБУ: видалена із зали суду Астаф'єва розповіла про конфіскацію майна

Українська співачка і модель Playboy Даша Астаф'єва, коханий якої - Артем Кім - перебуває під домашнім арештом, обурена заявою представників НАБУ про те, що вони не могли принести Артему повістку передає "Обозреватель".

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"Нехай би ми жили на 20-му поверсі, не можуть зайти люди... Ми живемо на другому поверсі, в будь-який момент можна прийти і віддати повістку. Вони кажуть, що їх не пропускають. Сьогодні мене вигнали із зали суду, тому що я обурена тим, що люди кажуть: "Ви не відповідаєте на телефонні дзвінки". А з якого телефону ми можемо відповісти? У нас забрали всю техніку домашню, у нас забрали телефони, забрали мій комп'ютер iPad, все забрали. З чого ми можемо відповідати? Якщо ви хочете покликати людину на допит, прийдіть та подаруйте повістку - це ваш обов'язок. Не пускають їх... Ви можете сьогодні піти і перевірити - скажіть, що ви до Даші і Артему, вас пропустять і проведуть ще покажуть, де ми живемо", - обурюється модель.

Астаф'єва прийшла підтримати коханого до суду, вона сиділа поруч з батьком Артема Кіма. Вона дуже емоційно реагувала на все, що відбувається в залі суду. Співачка наголосила, що протягом п'яти місяців мовчала, але більше не може. Артистка звернулася до генпрокурора, щоб він звернув увагу на цю справу.

Даша постійно плакала. На засіданні Астаф'єва кілька разів голосно обурювалася, коли виступав прокурор НАБУ. Її розлютили слова прокурора про те, що нібито до будинку Даші і Артема не можуть потрапити. Співачка запевняє, що це брехня. В кінці Астаф'єву вигнали із зали суду.