Чубаров: експерти ЮНЕСКО мають відвідати Ханський палац у окупованому Бахчисараї
Голова Меджлісу заявляє про небезпеку наміру Росії використати моніторинг для легалізації крадіжки Криму.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Рефат Чубаров вважає, що експерти ЮНЕСКО мають відвідати Ханський палац в окупованому Бахчисараї. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час міжнародної конференції "Крим 2014-2017: анексована культура".
Читайте такожЗнищення окупантами Ханського палацу в Криму у Мінкульті назвали порушенням міжнародних конвенцій"Я хочу сказати як член національної делегації України в ЮНЕСКО: ми останні роки намагалися здійснити все для того, щоб ця поважна організація безпосередньо зайнялася ситуацією в Криму", - заявив Чубаров. За його словами, "політизованість" ускладнює такі спроби.
Чубаров наголосив, що експерти ЮНЕСКО мають побувати у Бахчисараї та відвідати Ханський палац, де Росія здійснює "реставрацію".
"Я не думаю, що ми маємо говорити про весь моніторинг, бо Росія хоче будь-якими моніторингами спробувати легалізувати крадіжку Криму", - сказав він. Як зауважив депутат, необхідно знайти формат для відвідування експертами Бахчисарая.
Говорячи про різноманітні порушення прав Росією в окупованому Криму, зокрема порушення у сфері охорони культурної спадщини, міністр культури України Євген Нищук заявив, що проводилися зустрічі з представниками і з дирекцією ЮНЕСКО.
"Ми з кожним послом і з кожним делегатом, які мають вплив на міжнародні організації, тримаємо в полі зору ці питання", - сказав міністр.
За словами Нищука, "ми добилися разом з ЮНЕСКО погодження того, щоб здійснювався моніторинг".
"Але комісія, яка зараз мала би створитися - рішення про неї ще немає остаточного. І це нас дуже тривожить. Бо йдуть завершальні роботи (по Ханському палацу - УНІАН) всупереч усім правилам реставраційних робіт, із залученням компаній, які не ліцензовані і ніколи цим не займалися, які права не мають просто підходити до подібних об'єктів", - наголосив Нищук.
Крім того, він додав, що прокуратура "на чергові звернення і на певні факти відкрила кримінальне провадження по одній із справ", проте не уточнив, якого саме об'єкта стосується справа.
Як сказала заступник міністра Тамара Мазур, йдеться про одне кримінальне провадження прокуратури АРК, у межах якого розглядається низка фактів: незаконні археологічні розкопки, незаконні реставрації та незаконне переміщення культурних цінностей з Криму до Росії.
Як повідомляв УНІАН, російська фірма під час "реставрації" Ханського палацу демонтувала і знищила конструктивні елементи історичної будівлі.
За інформацією колишнього голови Республіканського комітету АРК у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян Едема Дудакова, який побував на місці проведення робіт, "реставратори" знищили всі балки, які є об'єктом культурної спадщини, частину з яких було вивезено, частину – розпиляно.
За словами Дудакова, за даними інституту "УкрНДІпроектреставрація", потрібно було замінити лише чотири балки, а "реставратори" замінили 100%. Проект реставрації підготувала фірма "Кірамет" із Сімферополя, генпідрядник – московська Atta-group. Обидві фірми не мають досвіду в сфері реставрації.