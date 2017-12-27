Чубаров: експерти ЮНЕСКО мають відвідати Ханський палац у окупованому Бахчисараї

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Рефат Чубаров вважає, що експерти ЮНЕСКО мають відвідати Ханський палац в окупованому Бахчисараї. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час міжнародної конференції "Крим 2014-2017: анексована культура".

Читайте такожЗнищення окупантами Ханського палацу в Криму у Мінкульті назвали порушенням міжнародних конвенцій"Я хочу сказати як член національної делегації України в ЮНЕСКО: ми останні роки намагалися здійснити все для того, щоб ця поважна організація безпосередньо зайнялася ситуацією в Криму", - заявив Чубаров. За його словами, "політизованість" ускладнює такі спроби.

Чубаров наголосив, що експерти ЮНЕСКО мають побувати у Бахчисараї та відвідати Ханський палац, де Росія здійснює "реставрацію".

"Я не думаю, що ми маємо говорити про весь моніторинг, бо Росія хоче будь-якими моніторингами спробувати легалізувати крадіжку Криму", - сказав він. Як зауважив депутат, необхідно знайти формат для відвідування експертами Бахчисарая.

Говорячи про різноманітні порушення прав Росією в окупованому Криму, зокрема порушення у сфері охорони культурної спадщини, міністр культури України Євген Нищук заявив, що проводилися зустрічі з представниками і з дирекцією ЮНЕСКО.

"Ми з кожним послом і з кожним делегатом, які мають вплив на міжнародні організації, тримаємо в полі зору ці питання", - сказав міністр.

За словами Нищука, "ми добилися разом з ЮНЕСКО погодження того, щоб здійснювався моніторинг".

"Але комісія, яка зараз мала би створитися - рішення про неї ще немає остаточного. І це нас дуже тривожить. Бо йдуть завершальні роботи (по Ханському палацу - УНІАН) всупереч усім правилам реставраційних робіт, із залученням компаній, які не ліцензовані і ніколи цим не займалися, які права не мають просто підходити до подібних об'єктів", - наголосив Нищук.

Крім того, він додав, що прокуратура "на чергові звернення і на певні факти відкрила кримінальне провадження по одній із справ", проте не уточнив, якого саме об'єкта стосується справа.

Як сказала заступник міністра Тамара Мазур, йдеться про одне кримінальне провадження прокуратури АРК, у межах якого розглядається низка фактів: незаконні археологічні розкопки, незаконні реставрації та незаконне переміщення культурних цінностей з Криму до Росії.

Як повідомляв УНІАН, російська фірма під час "реставрації" Ханського палацу демонтувала і знищила конструктивні елементи історичної будівлі.

За інформацією колишнього голови Республіканського комітету АРК у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян Едема Дудакова, який побував на місці проведення робіт, "реставратори" знищили всі балки, які є об'єктом культурної спадщини, частину з яких було вивезено, частину – розпиляно.

За словами Дудакова, за даними інституту "УкрНДІпроектреставрація", потрібно було замінити лише чотири балки, а "реставратори" замінили 100%. Проект реставрації підготувала фірма "Кірамет" із Сімферополя, генпідрядник – московська Atta-group. Обидві фірми не мають досвіду в сфері реставрації.