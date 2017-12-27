Помер актор із "Зоряних війн"

У віці 87 років помер британський актор Елфі Кертіс, відомий за роллю доктора Корнеліуса Эвазана у фільмі "Зоряні війни. Епізод IV: Нова надія". Причини смерті поки невідомі, повідомляє THR.

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У картині персонаж Кертіса з понівеченим обличчям з'являється в невеликій сцені в забігайлівці міста Мос-Эйсли на Татуїні. Він хвалиться перед Люком Скайуокером, що засуджений до смертної кари в 12 зоряних системах.

Свої співчуття висловив актор Марк Хемілл – колега Кертіса по знімальному майданчику. Хемілл розповів, що хоча в картині Кертіс зіграв жахливого лиходія, в житті він був добрим і смішним і запам'ятався всім як справжній джентльмен.

Крім "Зоряних воєн", Кертіс з'являвся на екрані у фільмі "Людина-слон", міні-серіалі "Втрачені імперії", телесеріалах "Чисто англійське вбивство "Q. E. D" та інших.