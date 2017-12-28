Звільнений з полону Козловський сподівається, що коли-небудь знову буде викладати у Донецьку

Всесвітньо відомий вчений-релігієзнавець Ігор Козловський розповів, що на окупованих територіях Донецької та Луганської областей встановилася суспільна система, характерна для тоталітарних режимів, передає 112.ua.

"Нічого не можна сказати про проукраїнські настрої (на окупованих територіях, - ред.), тому що навіть якщо вони і є у людей, то їх побоюються висловлювати. Зараз там тоталітарна система – такий собі "мікс", "суміш" 37-го року і 50-х або 70-х років", - сказав учений у відповідь на питання про те, наскільки сильні симпатії до України у жителів ОРДЛО.

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Також Ігор Козловський поділився спостереженнями про те, що ситуація в окремих регіонах Донецької та Луганської областей сильно змінилася: багато хто відчуває незадоволення речами, які відбуваються в "республіках", але ніхто не знає, як знайти вихід із становища, коли навколо багато людей зі зброєю".

Сам же вчений після звільнення має намір продовжувати займатися науковою і викладацькою діяльністю, в тому числі і брати участь у міжнародних проектах. При цьому припускається, що коли-небудь йому вдасться знову викладати і в Донецьку.

У кінці січня 2016 року бойовики "ДНР" затримали історика-релігієзнавця, викладача одного з донецьких внз Ігоря Козловського. Його дружина припустила, що причиною арешту стала листування вченого в соціальній мережі Facebook. У травні нинішнього року "військовий трибунал "ДНР"" засудив вченого на два роки і вісім місяців ув'язнення.

Бойовики довго не включали його в списки на обмін. Козловський не виїжджав з окупованого міста, тому що у нього там паралізований син Святослав. Останнього таки зважилися вивезти з міста після арешту вченого. Роботи Козловського переведені на багато мов, він удостоєний безлічі нагород і орденів. Багато політиків, громадських діячів та активістів виступили з вимогою звільнити вченого. Президент України називав ім'я вченого з трибуни Генеральної асамблеї ООН.

Члени сім'ї Козловського через суд домагалися призначення другим опікуном Святослава Козловського його матері. На початку грудня суддя київського суду не взяла до уваги довідку від Об'єднаного центру по звільненню заручників СБУ і зажадала, щоб Ігор Козловський особисто з'явився в суд.

Як повідомляв УНІАН, Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі і відбували термін покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників.