Суд засекретив текст вироку Крисіну у справі про вбивство Веремія

Текст вироку Юрію Крисіну за причетність до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія засекречений. Про це розповіли в прес-службі Шевченківського суду Києва, передає РБК-Україна. "Справа розглядалася в закритому судовому засіданні, зараз розглядається питання про те, щоб відкрити текст", - сказав співрозмовник.

Читайте такожУ ОБСЄ стурбовані умовним вироком у справі про вбивство журналіста Веремія Разом з тим, за словами представника прес-служби, сьогодні, 28 грудня 2017 року, повинні вирішити, чи відкриють текст вироку. Дана інформація оприлюднена в Єдиному реєстрі судових рішень, однак, як зазначив співрозмовник, в зв'язку з тим, що справа розглядалася в закритому судовому засіданні, "була зроблена певна позначка і відповідно до цього текст вироку закривається".

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2017 року Шевченківський районний суд Києва виніс вирок у справі про вбивство журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія під час Євромайдану. Обвинувачений у справі Юрій Крисін визнаний винним, йому призначили покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки.

Журналіст загинув вночі 19 лютого 2014 року, коли на перехресті Володимирської та Великої Житомирської в Києві, невідомі чоловіки з бітами і зброєю, в касках, камуфляжі і чорних масках напали на Веремія та IT-фахівця "Вестей" Олексія Лимаренко. Чоловіки поверталися з роботи на таксі. Таксиста, Веремія і його колегу вони витягли з авто і жорстоко побили. Водій отримав серйозні травми ноги, Лимаренку спотворили обличчя, а Веремій отримав кульове поранення в груди.