З опальною українською співачкою стався конфуз під час прямого ефіру у Росії (відео)
12:13, 29 грудня 2017Суспільство
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Світлана Лобода під час виконання свого хіта "К черту любовь" впустила мікрофон.
Лобода відзначила, що "втрачає" мікрофон вже не вперше / фото facebook.com/loboda.official
З опальною українською співачкою Світланою Лободою під час прямого ефіру на російській радіостанції стався конфуз. Під час виконання свого хіта "К черту любовь" артистка впустила мікрофон.
Відео співачка виклала у своєму Instagram.
"Ось вам і фішка для ефіру, що стала вже доброю традицією", - прокоментувала відео Лобода, натякаючи на те, що не вперше "втрачає" на сцені мікрофон.
Як повідомляв УНІАН, українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, завоювала там титул "Жінка року 2017".
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