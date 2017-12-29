З опальною українською співачкою стався конфуз під час прямого ефіру у Росії (відео)

З опальною українською співачкою Світланою Лободою під час прямого ефіру на російській радіостанції стався конфуз. Під час виконання свого хіта "К черту любовь" артистка впустила мікрофон.

Відео співачка виклала у своєму Instagram.

"Ось вам і фішка для ефіру, що стала вже доброю традицією", - прокоментувала відео Лобода, натякаючи на те, що не вперше "втрачає" на сцені мікрофон.

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, завоювала там титул "Жінка року 2017".