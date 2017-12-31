Понад 17 тисяч українців зустрінуть Новий рік у потягах

Понад 17 тисяч українців зустрінуть Новий рік 2018 у потягах. Про це повідомив виконуючий обов'язки голови правління "Укрзалізниця" Євген Кравцов на сторінці в Twitter.

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"Понад 17 тисяч пасажирів зустрінуть Новий 2018-й Рік в потягах "Укрзалізниці"! У новорічну ніч курсуватиме близько 100 поїздів. До речі, 31 грудня діє коефіцієнт до вартості квитка - 0,7 або -30%. Найдешевший проїзд протягом року. Гарних подорожей! З приїдешніми святами!!!", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, у Києві більшість локацій, приурочених до святкування Нового 2018 року, працюють безкоштовно. У Маріїнському парку ввечері засяє старовинний фонтан, його прикрасили красивими гірляндами у вигляді дощу і світяться сніжинками.