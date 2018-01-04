Другий фігурант кривавої ДТП у Харкові відмовився оскаржувати арешт

Другий учасник резонасної ДТП у Харкові Геннадій Дронов відмовився оскаржувати арешт. Про це повідомляє прес-служба апеляційного суду Харківської області.

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"За результатами розгляду клопотання про відмову від апеляції колегією суддів прийнято рішення про закриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою підозрюваного Геннадія Дронова на ухвалу слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 13 грудня 2017 року про продовження строку застосування у відношенні підозрюваного Геннадія Дронова запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування у зв’язку з відмовою підозрюваного від апеляційної скарги", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня у Харкові на перетині вулиці Сумської і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, пізніше ще одна померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Зайцеву і Дронова на час проведення розслідування у справі.

13 грудня Київський райсуд Харкова продовжив двом підозрюваним у скоєнні ДТП запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 10 лютого 2018 року.