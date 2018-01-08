У Празі помер колишній зять Юлії Тимошенко

20:35, 08 січня 2018
Суспільство
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Шон Карр помер уві сні 8 січня, його дочка Чарлі була з ним.

Шон Карр помер уві сні 8 січня / фото УНІАН

У Празі помер музикант, колишній зять лідера ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко Шон Карр.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook рок-групи виконавця Death Valley Screamers.

«Шон Карр помер уві сні о 10:00 ранку 8 січня, його донька Чарлі була з ним», — йдеться в повідомленні.

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Теги: #помер Шон Карр