У Празі помер колишній зять Юлії Тимошенко

У Празі помер музикант, колишній зять лідера ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко Шон Карр.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook рок-групи виконавця Death Valley Screamers.

«Шон Карр помер уві сні о 10:00 ранку 8 січня, його донька Чарлі була з ним», — йдеться в повідомленні.