Скандальний настоятель Києво-Печерської лаври заявив, що Крим ніколи не був українським (відео)

Настоятель Києво-Печерської лаври владика Павло під перепалки з радикалами C14 заявив, що Крим віддали Україні нібито незаконно за часів Сталіна.

Відео показав на своїй сторінці у Facebook один з лідерів організації Євген Карась.

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"Ти знаєш історію, що Крим ніколи не був українським?", - сказав владика Павло. Він переконаний, що Крим увійшов до складу УРСР у період сталінізму.

Насправді указ, відповідно до якого Кримська область була передана зі складу Російської радянської федеративної соціалістичної республіки до УРСР, президія Верховної Ради СРСР видала 19 лютого 1954 року - за Хрущова.

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Як повідомляв УНІАН, 8 січня в Києві націоналісти проводили акцію біля в'їзду в Києво-Печерську лавру. Мітингувальники протестували проти відмови священиків УПЦ МП відспівувати загиблих українських бійців і громадян, яких хрестили не в храмах УПЦ МП.