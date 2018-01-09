Геращенко розкрив деталі вбивства Ноздровської: випадкова зустріч з Россошанським й удари ножем

29 грудня підозрюваний у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської Юрій Россошанський випадково її зустрів на зупинці маршрутки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

Він написав, що в той фатальний день, 29 грудня ввечері, Юрій Россошанський та Ірина Ноздровська випадково зіткнулися на зупинці маршрутки в селищі Демидів.

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"Між ними розпочалась словесна перепалка, у ході якої Юрій Россошанський вихопив з кишені саморобний ніж й ударив ним в горло Ірину Ноздровську", - йдеться у повідомленні Геращенка.

Після чого, продовжив радник Авакова, Россошанський нібито схопив бездиханне тіло юристки, закинув на плечі й виніс з місця злочину для того, щоб потім втопити в річці, яка протікає поруч.

"На ранок 30-го грудня, отямившись і зрозумівши, що він скоїв жахливе вбивство, Юрій, взагалі-то подумував про самогубство. І не відкидається, що він був його й вчинив, якби співробітники поліції його не затримали", - додав Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня тіло 38-річної Ірини Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла 29 грудня, виявили в місцевій річці.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського райсуду Дмитро Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.

8 січня в поліції заявили про затримання особи, яка обґрунтовано підозрюється у вбивстві Ноздровської. Того ж дня затриманому було повідомлено про підозру.

Пізніше адвокат заявив, що за підозрою у вбивстві Ноздровської було затримано батька Дмитра Россошанського – Юрія Россошанського. Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін повідомив, що підозрюваний у вбивстві адвоката не зізнається у скоєнні злочину.

9 січня суд обрав Юрію Россошанському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб (до 8 березня включно) без можливості внесення застави.