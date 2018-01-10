У Житомирі покладанням квітів відзначать 111-річницю з дня народження земляка, академіка Корольова

У Житомирі 12 січня відзначать 111-річницю з дня народження земляка, академіка Сергія Корольова.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Заходи розпочнуться у п’ятницю, 12 січня, на майдані Корольова, а продовжаться у житомирському Музеї космонавтики.

Так, в рамках відзначення річниці дня народження славетного земляка у Житомирі проведуть покладання квітів до пам’ятника Корольову, зустріч у приміщенні експозиції «Космос» Музею космонавтики, а також презентацію нових надходжень цього музею.

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Нагадаємо, Сергій Корольов – український вчений у галузі ракетобудування та космонавтики. Народився 12 січня 1907 року у Житомирі. Його вважають основоположником практичної космонавтики. Як конструктор перших штучних супутників Землі і космічних кораблів, Корольов тривалий час очолював ракетну програму СРСР. Під його керівництвом було запущено першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник Землі, перший політ людини в космос та здійснено вихід людини в космос.

У 1970 році у Житомирі було відкрито меморіальний будинок-музей академіка Корольова, а з 1987 року у місті функціонує Музей космонавтики імені С. П. Корольова.