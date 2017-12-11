У Житомирі вже зібрали майже 30 тисяч гривень на придбання унікальної колекції для музею космонавтики

У Житомирі вже зібрали майже 30 тис. грн, щоб допомогти музею космонавтики придбати унікальну колекцію.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, йдеться про збір коштів на унікальне зібрання поштових марок, листівок, конвертів та значків.

За 20 днів після старту до акції вже долучилося більше 100 осіб та вдалося зібрати 29 тис. 694 грн.

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«Для придбання колекції необхідно 32 тис. 175 грн, тому залишається зібрати ще 2 тис. 481 грн. Дуже приємно, що багато людей відгукнулося. Хто ще має бажання – може долучитися. До кінця збору залишилося 20 днів. Але впевнена, що цю невелику суму вдасться зібрати набагато швидше», – розповіла УНІАН в.о. начальника управління культури облдержадміністрації Тетяна Парфентієва.

Вона уточнила, що 70% бюджету піде на закупівлю історичної колекції значків та моделей техніки, виготовлених у період з 1957 року, а 30% – на зібрання листівок та конвертів, які випускались з 1957 року.

Про те, як долучитися до співфінансування, можна дізнатися на сайті Житомирської облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі збирають кошти, щоб допомогти музею космонавтики придбати унікальну колекцію. Викуп колекцій дозволить зберегти експонати для подальших поколінь відвідувачів та дослідників історії космонавтики, адже потрапивши до музею, ці речі стануть частиною державного музейного фонду України.