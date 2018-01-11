У мережі показали кадри кліпу з піснею Alekseev для Євробачення-2018 (відео)
15:40, 11 січня 2018Суспільство
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Відповідне відео з синглом опубліковано на офіційному YouTube-каналі поп-виконавця.
Алекссев виступить з піснею Forever / скріншот
В мережі опублікували кадри кліпу з піснею українського співака Alekseev для Євробачення-2018.
Раніше Микита Алексєєв (Alekseev), який відмовився брати участь у Нацвідборі і оголосив про свій намір взяти участь у Євробаченні-2018 від Білорусі, представив пісню, з якою має намір виступити на міжнародному пісенному конкурсі.
Відповідне відео з синглом опубліковано на офіційному YouTube-каналі поп-виконавця.
Авторами музики і слів пісні стали Кирило Павлов та Євген Матюшенко.
Композицію "Forever" Алексєєв презентує вже на першому етапі білоруського відбору в Мінську.
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