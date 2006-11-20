Суперечка навколо Озерки має бути врегульована шляхом переговорів - Корбан

"Корпоративний конфлікт навколо прав власності на майно Дніпропетровського центрального колгоспного ринку зайшов у безвихідь, але не дивлячись на його складність і заплутаність вимагає швидкого вирішення. Я вітаю ініціативу В.Воробйова і М.Курочкіна щодо врегулювання ситуації і хотів би попросити українську владу не перешкоджати проведенню переговорів. Суперечка двох господарюючих суб`єктів, врешті-решт, може бути вирішена не тільки в суді, але і в результаті переговорів", - заявив Геннадій Корбан .

Володимир Воробйов, який представляє іншу сторону конфлікту так само висловив сподівання, що переговори з урегулювання конфлікту відбудуться найближчим часом і українська влада не перешкоджатиме їх проведенню .

Як повідомлялося раніше в інтерв`ю телеканалу НТН, Максим Курочкін повідомив, що у понеділок 20 листопада він прилетить до Києва на прохання російського бізнесмена Володимира Воробйова і українського підприємця Геннадія Корбана для вирішення конфлікту навколо Дніпропетровського ринку "Озерка". Володимир Воробйов звернувся до Максима Курочкіна як до президента "Російського Клубу". М. Курочкін вважає, що цей конфлікт буде вирішено в найближчі два дні на користь жителів Дніпропетровська і за цілковитої згоди двох конфліктуючих сторін.

Так само причиною візиту називаються консультації з представниками української політичної і бізнес-еліти напередодні візиту до України Президента РФ Володимира Путіна, що може відбутися у середині грудня . Предмет консультацій М.Курочкіна - україно-російсько-американські відносини.