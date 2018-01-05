Батьки благали на колінах: у Запоріжжі зчинився скандал через відмову священика УПЦ МП відспівати дитину (відео)
Попри те, що священик відмовив і його позицію всі засуджують, у єпархії УПЦ МП свого священнослужителя підтримують.
Після того, як священик Московського патріархату відмовився відспівувати трагічного загиблого хлопчика, у Запоріжжі зчинився справжній скандал.
Як йдеться у сюжеті ТСН, рідні приголомшені, вони навіть не могли уявити, що церква відмовить їм прямо перед похованням.
З осудом позиції УПЦ МП вже виступили представники інших християнських церков. Тим часом у єпархії позицію свого священнослужителя підтримують. Кажуть, що він чинив згідно з канонами.
Натомість, розлючені вчинком священика люди почали приносити на ганок церкви іграшки на знак підтримки батьків хлопчика. Іграшки, які приносили обурені люди, з-під храму прибрали майже одразу.
Батьки розповідають, що вмовляли священика й навіть ставали на коліна, але панотець зібрав речі та пішов, мовляв, що не хоче брати гріх на душу. Батько хлопчика поїхав до найближчої церкви, але й там отримав категоричну відмову.
Попри це обурення людей та осуд від церков інших конфесій, у Московському патріархаті впевнені, що їхній священик вчинив правильно. За словами очільника єпархії, церкву Київського патріархату вони не визнають, відтак малюк вважають нехрещеним.
"Ніяких канонічних порушень священик не вчинив. Ставлення моралі і сьогоднішньої людської думки до канонів церкви - це несумірні поняття. Це - як притягувати закони ньютонівської механіки до законів квантової фізики", - зазначив архієпископ Запорізький та Мелітопольський УПЦ МП Лука.
Представники інших християнських церков вчинком московських священників приголомшені. Мовляв, з’ясовувати у батьків, де саме вони хрестили трагічно загиблу дитину, перед похованням – аморально.
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"Позиція нашої церкви є однозначною, що такі дії є неприпустимими. І особисто я вважаю, що випадок прикрий цей. Він не те що не християнський, Я вважаю, що це не по-людськи", - зазначив намісник Свято-Михайлівського золотоверхого монастиря УПЦ КП Архієпископ Агапіт.
"Це не момент, коли треба з’ясовувати, як то сказати, конфесії, патріархати, канонічність-неканонічність. Момент похорону – це момент трагедії, болю. І потрібно просто співчуваючи, бачачи страждання батьків, треба йти назустріч і співстраждати - те, що Христос робив із нами", - зазначив керівник департаменту інформації УГКЦ протоєрей Ігор Яців.
Нагадаємо, трагедія у Запоріжжі трапилася 31 грудня. 39-річний чоловік відчинив вікно на 8 поверсі та зробив свій останній крок. Якраз у той момент, коли з під'їзду виходили батько з дворічним сином. Самогубця впав прямо на хлопчика. Врятувати малюка медики не змогли.
Попрощатися з дитиною прийшли десятки людей, але священик, якого запросила ритуальна служба, відмовився відспівувати загиблого. Про це він повідомив батькам просто перед похованням – коли дізнався, що дитину хрестили у церкві Київського патріархату.
Дитину таки відспівали. Священик Київського патріархату, якого встигли знайти батьки, приїхав на похорон з іншого кінця міста. Натомість московські панотці попри шалений резонанс продовжують обстоювати свою позицію.