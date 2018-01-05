Батьки благали на колінах: у Запоріжжі зчинився скандал через відмову священика УПЦ МП відспівати дитину (відео)

Після того, як священик Московського патріархату відмовився відспівувати трагічного загиблого хлопчика, у Запоріжжі зчинився справжній скандал.

Як йдеться у сюжеті ТСН, рідні приголомшені, вони навіть не могли уявити, що церква відмовить їм прямо перед похованням.

З осудом позиції УПЦ МП вже виступили представники інших християнських церков. Тим часом у єпархії позицію свого священнослужителя підтримують. Кажуть, що він чинив згідно з канонами.

Натомість, розлючені вчинком священика люди почали приносити на ганок церкви іграшки на знак підтримки батьків хлопчика. Іграшки, які приносили обурені люди, з-під храму прибрали майже одразу.

Батьки розповідають, що вмовляли священика й навіть ставали на коліна, але панотець зібрав речі та пішов, мовляв, що не хоче брати гріх на душу. Батько хлопчика поїхав до найближчої церкви, але й там отримав категоричну відмову.

Попри це обурення людей та осуд від церков інших конфесій, у Московському патріархаті впевнені, що їхній священик вчинив правильно. За словами очільника єпархії, церкву Київського патріархату вони не визнають, відтак малюк вважають нехрещеним.

"Ніяких канонічних порушень священик не вчинив. Ставлення моралі і сьогоднішньої людської думки до канонів церкви - це несумірні поняття. Це - як притягувати закони ньютонівської механіки до законів квантової фізики", - зазначив архієпископ Запорізький та Мелітопольський УПЦ МП Лука.

Представники інших християнських церков вчинком московських священників приголомшені. Мовляв, з’ясовувати у батьків, де саме вони хрестили трагічно загиблу дитину, перед похованням – аморально.

Читайте такожЧерез хрещення в УПЦ КП: у Запоріжжі відмовилися відспівувати дитину, на яку упав самогубець

"Позиція нашої церкви є однозначною, що такі дії є неприпустимими. І особисто я вважаю, що випадок прикрий цей. Він не те що не християнський, Я вважаю, що це не по-людськи", - зазначив намісник Свято-Михайлівського золотоверхого монастиря УПЦ КП Архієпископ Агапіт.

"Це не момент, коли треба з’ясовувати, як то сказати, конфесії, патріархати, канонічність-неканонічність. Момент похорону – це момент трагедії, болю. І потрібно просто співчуваючи, бачачи страждання батьків, треба йти назустріч і співстраждати - те, що Христос робив із нами", - зазначив керівник департаменту інформації УГКЦ протоєрей Ігор Яців.

Нагадаємо, трагедія у Запоріжжі трапилася 31 грудня. 39-річний чоловік відчинив вікно на 8 поверсі та зробив свій останній крок. Якраз у той момент, коли з під'їзду виходили батько з дворічним сином. Самогубця впав прямо на хлопчика. Врятувати малюка медики не змогли.

Попрощатися з дитиною прийшли десятки людей, але священик, якого запросила ритуальна служба, відмовився відспівувати загиблого. Про це він повідомив батькам просто перед похованням – коли дізнався, що дитину хрестили у церкві Київського патріархату.

Дитину таки відспівали. Священик Київського патріархату, якого встигли знайти батьки, приїхав на похорон з іншого кінця міста. Натомість московські панотці попри шалений резонанс продовжують обстоювати свою позицію.