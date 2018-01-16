США випустили попередження для туристів про спалах кору в Україні

Центр з контролю і запобігання хвороб США попередив мандрівників про спалах кору в Україні.

Про це йдеться на сайті відомства.

"Центр рекомендує мандрівникам в Україні захистити себе, переконавшись, що вони вакциновані від кору. Перед виїздом із США немовлята (від 6 до 11 місяців) повинні мати 1 дозу вакцини MMR, а дорослі й діти старше 1 року повинні мати 2 дози вакцини MMR, з інтервалом принаймні 28 днів", - йдеться в повідомленні.

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Це повідомлення відноситься до першого рівня, згідно з яким необхідно дотримуватися звичайних правил для запобігання хворобі. Другий і третій рівні стосуються великих побоювань або уникнення подорожей у країни зі спалахами хвороб.

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія посилила санітарний контроль на кордоні з Україною через спалах кору. На сайті Росспоживнагляду відзначається, що найбільш складна ситуація спостерігається в Італії, Румунії, Україні та Німеччині.

За даними Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я, в Україні за 11 місяців 2017 року зафіксували 3382 випадки кору.